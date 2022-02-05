Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.

Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.

EMİNE ERDOĞAN:DUALARINIZI BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: Anca beraber, kanca beraber.

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.

MUHALEFETTEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI'

Muhalefet partilerinin liderleri de Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" derken,

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyadan gerek siyasiler gerek vatandaşlar geçmiş olsun mesajı paylaştı.