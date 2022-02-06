‘Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir" diyen Erdoğan, "Elektrik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tarifeyi 150'den 210 kilowata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Külfetin sadece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. İşte Türkiye'de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz" dedi.

'ÇALIŞANLARI KORUYACAĞIZ'

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokacak atılımı başlattıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Şüphesiz bu büyük devrim öyle gerçekleşmeyecektir. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Salgında herkes içine kapanırken bizim ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Döviz Kuru üzerinden ekonomimizi çökermeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu sinsi planı etkisiz hale getirdik. Çalışanları ezdirmemek için maaşlarda ciddi iyileştirmeler yaptık. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Akaryakıt, doğalgaz ve elektrikteki artışları vatandaşlarımıza yansıtmamak için 2021'de tam 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık" açıklamasını yaptı.

MESAFEYİ 5 DAKİKAYA DÜŞÜRECEK

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında açılışı yapılan tünellerle birlikte Zonguldak ile Kilimli arasındaki mesafenin 40 dakikadan 5 dakikaya ineceğini de kaydetti. Toplam 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin kat kat fazlasını hayata geçirdik. Şimdi yeni bir kalkınmanın eşiğindeyiz. Şehrimizin merkezindeki ve ilçelerindeki trafo merkezleri gibi altyapılarda yenileme yaptık. 326 milyonluk yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle doğalgaz çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz. TOKİ tarafından 1.683 konut, 3 cami ve 6 ticaret merkezi inşaatı tamamlandı" dedi.