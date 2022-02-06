Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Putin, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

"DOSTUM PUTİN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden teşekkür etti.



Erdoğan paylaşımında, "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.