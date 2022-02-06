Savcılık harekete geçti! Başkan Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere hakaret içerikli paylaşımlar ile ilgili re'sen soruşturmalar başlatıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DERYA BÜYÜNUNCU'NUN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Büyükuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

Büyükuncu'nun rezil tweeti büyük tepki toplarken, tweetinin altına bincelerce tepki tweeti yazılması dikkat çekti.

Öte yandan, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde büyük destek verdiğini hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana sağladığı büyük katkılarla, devletimizin verdiği maddi destek ve olanaklarla kariyer yapmış bir eski yüzücünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı sporcu ahlakına yakışmayan bu paylaşımlarından ötürü Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatılmıştır." şeklinde görüş belirtti.



GÖZALTILAR BAŞLADI!



Kovid-19 Testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan provokatif ve hakaret içerikli çirkin paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Pınar Ö. isimli kişi; Bağcılar Güneşli'de bulunan ikamet adresinde İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.