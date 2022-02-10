Haberler Gündem BioNTech aşısı için 4. doz randevuları açıldı

BioNTech aşısı için 4. doz randevuları açıldı

Son dakika... 3. doz BioNTech aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.