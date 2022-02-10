Çözümün yolu Türkiye’den geçiyor

Bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalmayan ve her türlü çözüm için harekete geçen Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde de kilit ülke olma yolunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ve Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sonrası, Rus lider Vladimir Putin ile Ukraynalı lider Volodimir Zelenski'nin çözüm için Türkiye'nin ara buluculuğunda bir araya gelmesi yönündeki öneri ağır basmaya başladı. Bu konuda son açıklama ise ABD'den geldi.

'BU GİRİŞİMİ TAKİP EDİYORUZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna tehdidine karşı NATO'nun bir bütün olarak hareket etmesi ve koordinasyonun artırılmasına ilişkin yolların ele alındığı bildirildi. Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm girişimini takip edildiği aktarıldı.

'VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU'

Blinken ve Çavuşoğlu'nun, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve ABD'nin bu konudaki atacağı adımların ele alındığı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti. Blinken, "ABD ve Türkiye, Rusya'nın gerilimi arttırması ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı yakın koordinasyonu devam ediyor. Karşılıklı ve NATO noktasındaki ilişkileri derinleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN PUTİN'E NATO YANITI

BEYAZ Saray Sözcüsü Jen Psaki, NATO'nun "savunmacı", Rusya'nın ise "saldırgan" olduğu yönündeki değerlendirmelerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yanıt verdi. NATO'nun bir savunma güvenlik örgütü olduğunu dile getiren Psaki, "NATO her zaman bir savunma ittifakı olmuştur. Sınırına on binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır. Biz bölgedeki ortaklarımıza desteğimizi artırıyoruz. Rusların gerilimi düşürme kabiliyeti var, umarım öyle yaparlar" şeklinde konuştu.

JAPONYA'DAN AVRUPA'YA DOĞALGAZ AKIŞI SAĞLANACAK

RUSYA ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin Avrupa'daki enerji güvenliğini riske atması sonrası Japonya'dan bir alternatif hamlesi geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ihtimaline karşı Japonya hükümetinin enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlık yaptığı bildirildi. Alınan bilgiye göre Tokyo yönetimi, sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planlıyor. Önemli bir LNG ithalatçısı olan Japonya'nın Avrupa ülkelerine yardım etmeden önce kendi ihtiyacı için yeterli arzı güvence altına almayı planladığı da belirtildi.