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Gizli tanığın anlattıkları Kobani davası dosyasında

12.2.2022

Gizli tanığın anlattıkları Kobani davası dosyasında

Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ve eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada gizli tanık ABC123'ün verdiği ifade okundu. Örgütün Türkiye masasının işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten ve söz konusu birimin adının örgüt içinde "KCK Türkiye Masası" olarak geçtiğini aktaran gizli tanık, "Bölücü örgüt Kobani'yi fırsata çevirmek istedi. Sivillere saldırı talimatı verdi" dedi.