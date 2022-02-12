Kuşadası Belediyesi’nde dönen rüşvet çarkının ayrıntıları ortaya çıktı

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde rüşvet aldığı için silahlı saldırıya uğrayan imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın, rüşvet çarkını nasıl döndürdüğü tetiği çeken Harun Özekin'in ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Daha önce de sosyal medyada cinsel içerikli görüntüleriyle gündeme gelen CHP'li Turan'ın adının rüşvet skandalına da karışmasına CHP'liler, "Siyasi Kumpas" yorumu yaptı. Bu açıklama üzerine AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı ise bu rüşvet çarkının aydınlatılması için savcıları göreve çağırdı.

'BU SANA BİR UYARIYDI'

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünde belediye adına konuşma yapması da büyük tepki çeken Turan'a otel işletmecisi Harun Özekin, 31 Ocak'ta silahlı saldırıda bulunmuştu. Özekin, gözdağı vermek için havaya ve yere 4 el ateş etmiş, bu saldırıdan başkan yardımcısı yara almadan kurtulmuştu. Olaydan sonra teslim olan saldırgan tutuklanmıştı. Özekin, saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından "Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı" yazarak rüşvet kurşunu sıktığını itiraf etmişti.

120 BİN LİRA İSTEDİLER

CHP'li belediyedeki rüşvet çarkını tüm çıplaklığıyla anlatan Özekin'in ifadesine Yeni Asır ulaştı. Çarpıcı iddialarda bulunan Özekin, bir yakınına ait pansiyona imara aykırı yapılar bulunması nedeniyle mühür vurulduğunu, bu mührün kaldırılması içinde rüşvet ödediğini söyledi. Özekin polise, "Kadınlar Denizi'nde Çağlar adında bir arkadaşımın pansiyonu imara aykırı yapılar nedeniyle mühürlenmiş. Çağlar bu mührün kaldırılması için Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile aracılığıyla görüştüğünü, mührü kaldırmak için 120 bin lira istediğini beyan etti. Daha sonra Çağlar ile birlikte

Turan'ın makamına gittik. Çağlar durumu anlattı, Oğuzhan, bize hitaben 'inşaatı kime yaptıracaksınız' dedi. Bize İdris Bor'u tanıyıp tanımadığımız sordu. Görüşmeden sonra İdris Bor'u çağırdık. İdris 'sizin mühür 120 bin liraya çözülür' dedi. Çağlar, İdris'e 'bizden zaten bu parayı istediler, vermedik' derken İdris, 'mührün sökülmesinin başka yolu yok. Birim amirleri imza atmaz' diyerek parayı elden istedi. İdris, Çağlar'dan 60 bin lirasını nakit elden, 60 bin lirasını da mühür sökülünce vereceksin" diye ifade verdiği öğrenildi.

60 BİN LİRA HAVALE YAPTI

Rüşveti banka yoluyla havale yaptıklarının da altını çizen Özekin, "İdris'in verdiği iban adresine Çağlar, mobil bankacılık aracılığıyla 60 bin lira gönderdi. İdris hatta 'siz bana noterden tasdik verin tüm işlemlerinizi ben yapayım, işlemleri daha hızlı yaparım' dedi. Noterden vekalet verildi. Mühürlü olan pansiyona gidildi. Pansiyonda imara aykırı yerler söküldü. Bir süre sonra Çağlar beni aradı. İdris'in sürekli kendisini oyaladığını mührün açılmadığı söyledi. Bende birkaç kez aradım ancak beni de oyaladılar" dedi.



İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan



'PARAYI ALDILAR BİZİ TANIMADILAR'

OLAY günü başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın yanına birkez daha konuşmak için gittiğini ancak Turan'ın kendisine hakaretler savurduğunu söyleyen Özekin, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Çağlar'ın telefonundan Oğuzhan'ı aradık. Oğuzhan, 'ben İdris'i tanımıyorum deyip telefonu kapattı. İdris'i aradık telefonu meşguldü aynı anda Oğuzhan'ın da telefonu meşgul olduğundan birbirleriyle konuştuklarını anladık. İdris bizi oyalıyordu. Oğuzhan ile görüşmek için belediye otoparkına gittim. Oğuzhan otomobiliyle otoparka geldi. Oğuzhan'a İdris'ten bahsetmek istedim, bana küfür etti. Ardından torpidodan silahı aldı. Bende belimdeki silahı çıkardım ve gözdağı vermek için 4 el havaya ve yere ateş ettim. Sonra kaçarken o da bana ateş etti" dedi.



RÜŞVETİN BELGESİNİ POLİSE VERDİ

ÖZEKİN'İN ayrıca Çağlar isimli şahsın 60 bin liralık rüşveti, belediye çalışanı olan İdris Bor'un eşinin hesabına yaptığı dekont ile telefon mesajlarını savcılığa sunduğu öğrenildi. Saldırının ardından emniyette ifade veren Başkan Yardımcısı Turan, kendisine silahlı saldırıda bulunan Harun Özekin'i tanımadığını, ayrıca aracılık yaptığı söylenen İdris Boru da tanımadığını söylemişti. Oysa Turan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda adı geçen İdris Bor'un Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile de samimi fotoğrafları bulunduğu ortaya çıktı.

NADİR UYSAL