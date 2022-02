Avrupa’da savaş senaryoları

Ukrayna krizinde Rusya'nın 'Kesinlikle bu ülkeye girmeyeceğiz' açıklamaları tansiyonu düşürmeye yetmedi. Sürekli savaş çığırtkanlığı yapan Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya her an girebileceği şekilde tedbirlerini alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi olduğu haberleri yayılırken, Alman haber dergisi Der Spiegel de "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat Çarşamba günü başlayacak" başlıklı bir haber geçti.



"20 ŞUBAT'TAN ÖNCE" DEMİŞTİ

Kısa sürede yayılan ve dikkat çeken bu haber, "Biden'a verilen son CIA brifinglerine" dayandırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu yayınları halkı Moskova'nın saldırgan niyetlerine ikna etmeye yönelik geniş çaplı bir kampanyanın parçası olarak nitelendirerek reddetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale Pekin'deki Kış Olimpiyatları bitmeden, yani 20 Şubat'tan önce başlayabileceğine inanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hızlı bir saldırı da mümkün" ifadelerini kullanmıştı. İngiliz haber kuruluşu BBC de Sullivan'ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, 100 binden fazla askerin sınıra konuşlandırıldığı Ukrayna'nın işgali hareketinin ülkenin büyük kesimlerini ve hatta başkent Kiev'i kapsayabileceğini yazdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.



MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ VAR

Dünyada eşi görülmemiş bir medya kampanyası yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Bu kampanyanın amacı, dünya topluluğunu Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığına ikna etmek. Rusya'nın krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığına ilişkin defalarca yaptığı açıklamalar görmezden geliniyor" ifadeleri kullanıldı. Ancak bu açıklamalara rağmen dünyanın büyük bir kesimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine inanıyor.



BREZİLYA LİDERİNDEN 5 PCR TESTİ İSTENDİ

Rusya, Fransa lideri Macron ile yaşadığı PCR testi geriliminin ardından, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve heyetinden de Putin ile yakından görüşmesi için 5 PCR testi istedi. Bolsonaro'nun Moskova'ya gitmeden önce 3, Moskova'ya varınca 1 ve Putin ile görüşmeden 4 saat önce de 1 PCR testi yaptırması gerekecek. Bolsonaro bunu reddederse, Macron gibi uzun bir masada oturacak.



TÜRKİYE'DEN UYARI

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Ukrayna'ya seyahat uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.



İZMİR'DEKİ UKRAYNALILAR TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir Ukraynalılar Derneği üyeleri, ülkelerinin Rusya'yla süren geriliminde vatanlarına desteklerini göstermek için basın açıklaması yaptı. Uzakta da olsalar her zaman vatanlarının yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Olena Özbek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği nedeniyle dost ve komşu Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.