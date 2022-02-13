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BAE'de Başkan Erdoğan hazırlığı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek binası Burj Khalifa'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyareti öncesi Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtıldı.

AA

13.02.2022, 23:07

BAE’de Başkan Erdoğan hazırlığı

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burj Khalifa'nin Türk bayrağıyla aydınlatılmış halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükelçi Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu, "BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Başkan Erdoğan'a sıcak bir karşılama." ifadeleriyle paylaştı.

Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.