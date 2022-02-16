Başkan Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kovid-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Devlet ve hükümet işlerini hem yakından takip ettik, hem de gereken yönlendirmeleri yaptık. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların açıklandığı toplantıya canlı bağlantı ile katıldık. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirme kararımızı milletimizle paylaştık. KDV indirimin ülkemize ve üreticimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi hareket edenlere yaptırımları uygulayacaktır. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.

BAE ile toplam 13 anlaşma imzaladık. Ziyaretimiz Türkiye-BAE arasında yeni bir dönem başlattı. Önümüzdeki dönemde körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı sıklaştıracağız. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık.

Dün ile bugün arasında vicdanlı bir irtibat kurulamıyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmeden 2023 vizyonumuzun anlaşılması mümkün değildir. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir. Sadece günü kurtararak geleceğimize güvenle bakamayız. Dün önceliğimiz can ve mal varlığımızı tehdit eden terördü. Dün önceliğimiz işsizlikti. Bugün artık sınırları içinde hiçbir terör faaliyetine izin vermeyen, sınırları dışındaki terör örgütlerini de takip eden bir Türkiye var. Bugün artık özgür bireylerin Türkiye'si var. Bugün artık bölgesinde ve dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var.

Küresel sağlık ve ekonomi krizini gelişmiş, gelişmekte olan ayrımı yapmadan tüm ülkeleri kasıp kavurduğu zamanda biz hedef yükselttik. Yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelerek kendimizi diğerlerinden ayrıştırdık. Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde farklı bir politika destekleyerek üretimi ve bireyleri destekledik.

"Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur."

Halı hazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftiharımızdır. Biz Türkiye ekonomi modeli diye ifade ettiğimiz bir politika ile süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir.

Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum.

Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.

Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.

Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir