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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirten Bakan koca, salgın yönetiminin en büyük önceliğinin 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması olduğuna dikkat çekti.

17.02.2022, 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 19:15

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan açıklama geldi

Bakan Koca: Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir.

Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır.