Teröristle fotoğrafları çıkan HDP’li vekil için karar günü

2017 yılında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in bugün Anayasa ve adalet Komisyonu'ndan oluşan karma komisyonda sözlü veya yazılı savunma yapması bekleniyor. Karma komisyon, kararını da aynı gün açıklayacak. Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Semra Güzel'in terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için geçen hafta tebligat göndermiş ve 1 hafta süre vermişti.

HDP'YE 60 GÜN EK SÜRE VERİLDİ

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 günlük ek süre verdi. 29 Kasım 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak gönderilen dosyada AYM, savunmanın hazırlanması için esas hakkındaki görüşü HDP'ye göndermiş ve 30 günlük süre vermişti. Verilen ek süre sonunda HDP'nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesi gerekiyor. Kapatma davası sürecinde daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in açıklamasının ardından HDP'liler de sözlü savunma yapacak.