Ak Partili belediyelere çağrı: Suya en az yüzde 7 indirim yapın

BAŞKAN Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 152. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlere yönelik adımlara kadar her alanda toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak birçok müjdeler açıkladıklarını hatırlatarak özellikle son dönemde gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara, vatandaşlar lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdiklerini anlattı.

MÜCADELEYE KATKI

ERDOĞAN, bu vesileyle tüm AK Partili belediyelere bir kısmını geçen günlerde başlattığı bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunarak, "Su tarifelerinde birinci derecede belediye başkanlarına sesleniyorum, biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz, ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar, şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır" diye konuştu.

'BİZİMKİ LAFTA KALMAZ'

BİRÇOK AK Partili belediyenin suda yüzde 7 indirim yapacaklarını açıkladığını aktaran Erdoğan, "Şimdi ben buradan diyorum ki Türkiye, AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz bizim ki uygulamada ve hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa şu anda bugünden itibaren süratle hemen tüm belediyelerimiz irili ufaklı inşallah bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına, hepsine buradan sinyali veriyoruz" dedi.