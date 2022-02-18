"Faiz prangasını da parçalayıp atacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2 bin 927 engelli vatandaşın atamasının yapıldığı 'Engelli Memur Ataması' programına katıldı. Erdoğan, ataması yapılan engelli memurlara hayırlı olsun dileklerinde bulanarak, kamudaki toplam engelli memur sayısının 66 bine ulaştığını söyledi. Başkan Erdoğan, göreve geldiklerinde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur olduğunu, bugüne kadar yapılan 63 bin atama ile engelli vatandaşların hayata katılmalarını ve topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladıklarını söyledi.

'HEMEN İŞE KOYULDUK'

Geçmişte yaşanılan pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşların hangi şartlar, hangi zorluklar içinde hayatını sürdürdüğünün de unutulduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli kapı ardından yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede zincirle veya iple bir yere bağlanıp, kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına izin verilmeyen engelliler vardı. Hemen işe koyulduk. Ve sorunun çözümü için dört bir koldan çalıştık" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız" dedi.

SIRA ENFLASYONDA

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da ve enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz, artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sıra da enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Siz, sürekli felaket senaryoları yazarak, milletimizin moralini bozmaya, umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.