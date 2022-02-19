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ABD büyükelçisi Flake: Türkiye ile NATO’da daha güçlüyüz

19.2.2022

ABD büyükelçisi Flake: Türkiye ile NATO’da daha güçlüyüz

ABD'NİN Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların her zamankinden daha önemli bir noktaya geldiğini ve Türkiye'nin gösterdiği liderliğin NATO'nun temel ilkelerini şekillendirmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya sağlamaya devam ettiği katkılar, birlikte daha güçlü olduğumuzun açık teminatıdır" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda konuşan Büyükelçi Flake, "Türkiye'nin NATO ortağı ve müttefiki olduğu 70 yıl boyunca NATO'nun müşterek güvenliğine yaptığı katkılar, ikili ilişkilerimizin kilit önem taşıyan unsuru olmuştur" dedi.