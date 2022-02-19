AK Partili Atmaca konuştu: Aldığımız ceza bizim için onur madalyasıdır

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, hüküm aldığı dava ile ilgili yargılama süreci hakkında konuştu. Sürecin devam ettiğini belirten Atmaca, "Bize verilen hüküm sebebiyle asla üzgün ya da kırgın değiliz. Aksine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretlere sessiz kalmadığımız için aldığımız bu ceza, bizim için onur madalyasıdır. Bağımsız ve tarafsız yüce Türk yargısına olan inancımız tamdır. Bize karşı yapılan siyasi manevralar bizim motivasyonumuzu artırmaktan öteye bir anlam taşımaz" dedi.