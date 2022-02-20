Başkan Erdoğan Afrika turunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Türkiye, kara kıta ile ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere çok sayıda Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretlerini ardından 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak. Başkan Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabeten üç günlük Afrika turuna bugün başlıyor.

AÇILIŞLARA KATILACAK

Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak, Türkiye ile bu devletler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak. Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte iştirak edecek. Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışı da Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde

yapılan ilk resmi ziyaret olacak.

■ BETÜL USTA (ANKARA)