İngiltere diken üstünde! 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı

Kısa bir süre önce tahta geçisinin 70'inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

AÇIKLAMA ENDİŞE YARATTI

Geçen haftalarda tahtın varisi olan oğlu Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla'nın da Covid-19 testi pozitif çıkarken Buckingham Sarayı'ndan bugün yapılan açıklama endişe yarattı.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth'in Windsor'da kalmaya devam edeceği de belirtildi.

BASTONLA AYAKTA DURABİLİYOR

Prens Charles'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu merak edilen Kraliçe 2. Elizabeth son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti.