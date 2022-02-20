PÖH’ler hedefi 12’den vuruyor

EMNİYET kat Başkanlığı'na gönüllülük esasına göre katılan Polis Özel Harekat (PÖH), bir taraftan seçtikleri alanlarda uzmanlaşırken diğer taraftan düzenli tatbikatlarda gösterdikleri başarılarla dosta güven, düşmana korku veriyor. Özel Harekat Başkanlığı'nın Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesinde bir taraftan özel harekat saflarına yeni katılanlara eğitim verilirken diğer taraftan da uzman timlerin kazandıkları beceriler tatbikatlarla sürekli güncelleniyor. Özel harekat temel eğitim kursunu tamamlayan genç polisler yıl boyunca planlanan hizmet içi eğitimlere alınarak silah ve mühimmat, keskin nişancı, patlayıcı madde, zırhlı araç kullanımı, bina, arazi, taktik dağcılık, su altı, yaralıya müdahale, etkili güç kullanımı, arama kurtarma ve hayatta kalma gibi branşlarda uzmanlaşıyor.