Millet İttifakı’nın yeni ismi 28 Şubat İttifakı

İkinci 28 Şubat vakası sahnede. 6 LİDERİN 28 ŞUBAT İTTİFAKI karşımızda. Derin Amerika-Avrupa tarafından CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ittifakın 6 lideri millet iradesi ile görev yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak amacıyla Ahlatlıbel'de bir araya gelerek 28 Şubat'ta muhtıra vermeye karar verdiler. 28 Şubat 1987 yılında da askeri vesayetin milli güvenlik kurulunda Amerika'nın talimatları doğrultusunda rahmetli Necmettin Erbakan'ı devirmek için bir muhtıra vermişler, ardından 28 Şubat post modern darbesini yapmışlar ve birbirine benzemez partileri Mesut Yılmaz başbakanlığında iktidara getirmişlerdi.

Evet. Millet İttifakı'nın ismi bundan sonra 28 ŞUBAT İTTİ- FAKI olarak değiştirilmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmış Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu-Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu- Gültekin Uysal'dan oluşan 28 ŞUBAT İTTİFAKI ile 28 Şubat post modern darbesiyle iktidara getirilen Mesut Yılmaz ittifakının birçok benzerliği var. 28 Şubat post modern darbe ittifakını Derin Amerika-Avrupa kurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki ittifakı da Derin Amerika-Avrupa kurguladı. 28 Şubat post modern darbe ile aziz milletimizin iktidara getirdiği hükümeti yıktılar. Kılıçdaroğlu omurgasındaki ittifak da milli irade ile iktidar olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yıkmak istiyor. Askeri vesayetin Çevik Bir'i 28 Şubat 1987 yılında muhtıra vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakının 6 lideri de ne tesadüf, 28 ŞUBAT 2022 günü bir nevi muhtıra verecekler. Çevik Bir, (askeri vesayetin sesi) rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetini, bizzat askerlerin idareye el koyması ile değil de sivil cuntaları kullanarak devirmeyi amaçlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı da ABD Başkanı Biden'ın doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı darbeyle değil, sivil örgütlerle devirmeyi amaçladı.

28 Şubat post modern darbesi sonrası birbirine benzemezlerden ittifak çıkardılar. Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı, Bülent Ecevit'in DSP'si, Deniz Baykal'ın CHP'si, Tansu Çiller'in DYP'si ortadan bölündü, Cindoruk'un DTP'si eklendi. Benzemezlere Mesut Yılmaz'ın altında hükümet kurduruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ismi ile 28 ŞUBAT İTTİFAKI da, Meral Akşener MHP'den, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'den koparılarak kurduruldu.

28 Şubat post modern darbede başta TÜSİAD, TOBB, TİSK, TÜRK İŞ, TESK, Başbakan Necmettin Erbakan'ı devirmek için devreye sokulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 ŞUBAT İTTİFAKI da ne tesadüf TÜSİAD başta olmak üzere CHP'nin arka bahçesindeki STK'larla sahnede bulunuyor.

Çevik Bir'in cuntasını ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa basını tam destekle arkadan yönledirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 ŞUBAT İTTİFAKI'nı da aynı merkezler destekliyor.

Bu kadar benzerlik olur.

ÇEVİK BİR'İN CUNTASI ASKERİ VESAYETİN İKTİDAR DEVİRME TİYATROSU BUGÜN 6 BENZEMEZ LİDERİN 28 ŞUBAT İTTİFAKI OLARAK

HORTLADI. 6 BENZEMEZİN GETİRMEK İSTEDİĞİ ESKİ PARLAMENTER SİSTEMİN İKİ ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ VAR. Birincisi eski Türkiye'nin parlamenter sistemi geri gelirse, AZİZ MİLLETİMİZ BİR DAHA CUMHURBAŞKANINI BİZZAT SEÇEMEYECEK. CUMHURBAŞKANINI MECLİS'TEN SEÇMEK İSTİYORLAR.

İkincisi parlamenter sistem gelirse parlamento üzerinde askeri ve sivil bürokratlar hakimiyeti yeniden başlayacak. Parlamentoda partileri bölme, biçme ve transferlerle sık sık yeni hükümetler kurdurulacak.



GEÇİŞ SÜRECİNDE 6 LİDERİN ANLAŞMAZLIĞI

Bakmayın siz, 6 liderin ortak resım vermesine. Derin Amerika-Avrupa istediği için 6 benzemez fotoğraf verdi. Arka planda derin ayrılıklar sürüyor.

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNDE ALİ BABACAN, "Gelelim, 5 yıl devam edelim. Hem cumhurbaşkanı hem hükümet devam etsin. Koalisyon protokolünü önceden yapalım" diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben cumhurbaşkanı olayım, Meral Hanım başbakan yetkisi ile birinci başkan yardımcısı olsun, iki yılda geçiş yapalım" diyor.

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmeyeceğini düşünüyor, "İttifakın içinde muhafazakar ittifak kuralım, cumhurbaşkanı adayını buradan çıkaralım" düşüncesinde.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ortak resim verseler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakına katılma kararını henüz vermediler.

Ali Babacan, "Altı lider arasından seçilecek bir aday çıkarılamazsa, her parti ayrı ayrı liderleriyle seçime girsin" düşüncesinde.



SONUÇ

Derin Amerika-Avrupa, 6 benzemeze ortak resim verdirdi. Son tahlilde, Cumhurbaşkanı adayının ismini henüz vermedi. Ekrem İmamoğlu için atölye çalışmaları yapıyorlar. Son kararı verdikleri güne kadar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ismiyle 28 ŞUBAT İTTİFAKI birbirlerine daha çok çalım atacaklar. Evet, dünya değişiyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bölgesel güç, küresel aktör olurken, 28 ŞUBAT İTTİFAKI ERDOĞAN'I DEVİRMEK

İÇİN yollara düşmüş durumda. 28 ŞUBAT İTTİFAKI, WASHINGTON'A, LONDRA'YA, BERLİN'E BAKAN TÜRKİYE SEVDASINDALAR.

HAYAL GÖRÜYORLAR. AZİZ MİLLETİMİZ BENZEMEZLERE BİR KEZ DAHA DERS VERMEK İÇİN SABIRLA BEKLİYOR.