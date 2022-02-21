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Haberler Gündem Oğlum dön gel kardeşinin yetimlerine bak

Oğlum dön gel kardeşinin yetimlerine bak

21.2.2022

Oğlum dön gel kardeşinin yetimlerine bak

DİYARBAKIR'DA çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil. 'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol" dedi.