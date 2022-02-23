Bahçeli’den Türkiye’yi Avrupa’ya kötüleyen İBB başkanına sert çıkış

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, gündeme dair önemli demeçler verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime değinen Bahçeli, "Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanınmasını içeren tasarının onaylanarak Putin'e sunulması yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır" dedi.

'GİZLİ BİR GÖREVİ Mİ VAR?'

DEVLET Bahçeli konuşmasında, Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanımız bu konferansa katılmışken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da Münih'e gitmesi dikkat çekmiştir. Belediyenin işleri bitti de sırayı Münih Güvenlik Konferansı mı aldı? İstanbul Belediye Başkanı Münih'te hangi sıfat, hangi görev, hangi sorumlulukla bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih'te? Şayet bizim bilmediğimiz, sır gibi mahfuz tuttuğu bir görevi varsa söylesin de öğrenelim" diye konuştu.

'FOSİLLEŞMİŞ BİR ZİHNİYET'

İMAMOĞLU'NUN konferansta açık açık Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsettiğini dile getiren Bahçeli, "İstanbul Belediye Başkanı, hiç utanmadan Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu jurnalciliktir, köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandal bir rezalettir. Türk milletinin oyuyla seçilen bir belediye başkanının yabancı ülkelerde milletin irade, tercih ve takdirinden şikayet etmesi kararmış ve fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir. İstanbul demokrasiye aç olsaydı, Münih'in yolunu zor bulurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı, belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdün" dedi.

Bahçeli, İmamoğlu'nun Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile görüşmesini de eleştirerek, "Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her fırsatta dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir. Bu Türkiye muhalifi çürümüşle aynı kareye girmek, beraberce gülücükler saçmak PKK'yla buluşmak demektir" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI DOĞRU BULMUYORUZ'

RUSYA ile Ukrayna arasındaki artan gerilime ve olası bir savaş senaryolarına da değinen Devlet Bahçeli, "Savaşı doğru bulmuyoruz" dedi. Bahçeli, "Bizim bildiğimiz, Ukrayna'nın vesayet altında olmadığı, iradesini yabancı başkentlere devretmediğidir. Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.