Krizin çözümü Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı alması, söz konusu bölgede sevinçle karşılansa da dünya kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanları Coşkun Başbuğ ve Erhan Çalışkan, Rusya-Ukrayna krizini Yeni Asır'a yorumladı.

"BATI'NIN İPİYLE KUYUYA İNİLMEZ"

Yaşanan süreçte gelinen noktaya mercek tutan Coşkun Başbuğ, "Krizin tek sorumlusu, Batı ve ABD'nin ipi ile hareket eden Ukrayna'dır" dedi. Rusya'nın kararının tasvip edilemeyeceğini belirten Başbuğ, "Neticede bir işgal ama dışarıdan bir değerlendirmeyle tarafsız bir gözle bakılması gerekiyorsa, burada ABD'nin ve Batı'nın itibar kaybı anlamında almış olduğu ciddi bir hasar var. Rusya'nın da bana göre elde ettiği önemli kazançlar var. İşgali legalleştirmek isteyen bir Rusya ve ona karşı sözde bir blok oluşturmaya çalışan Batı cephesi vardı. İnşallah daha da tırmanmadan bir savaşa dönüşmeden tansiyon düşer" dedi.

"TARAFSIZ OLAN TEK ÜLKEYİZ"

Bölgedeki tansiyonun Türkiye'nin devreye girmesiyle düşeceğini dile getiren Başbuğ, "Ukrayna, Rusya ve diğer devletler de biliyor ki, ikircikli yüzü olmayan, tarafsız olan, hukuk neyse onu uygulayan ve herkese de eşit mesafede olan tek ülke Türkiye. Ezcümle ipiyle kuyuya inilecek tek ülke Türkiye. Dolayısıyla Ukrayna da, Rusya da bana göre işi masada çözme niyetindeler. Her iki ülke de Türkiye'nin bu krizde alacağı rolün öneminin farkında. Bunu durduracak tek ülke biziz" diye konuştu.

"MASADA ÇÖZMEK İSTİYORLAR"

Rusya'nın işgale başladığının net bir biçimde görüldüğünü belirten Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Erhan Çalışkan ise, "Söz konusu tanımanın arkasında garantör devletler var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince, Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu kararı sonrası tansiyon zirveye çıktı. Bu krizde tarafsız olan ve herkese eşit mesafede olan tek ülke Türkiye. Ukrayna da, Rusya da bana göre işi masada çözmenin gayreti içerisinde. İkisinin de gönlündeki aslan Türkiye" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL