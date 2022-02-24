Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesini topladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. 2 saat süren kritik toplantı sona erdi.