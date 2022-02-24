Putin emri verdi! Ukrayna - Rusya savaşı başladı... İşte dakika dakika son gelişmeler

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Putin, Ukrayna'yı herhangi bir kan dökülmesinden sorumlu olacağı konusunda uyardı.

09:04: Ukrayna Ordusu: 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü

09:00: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

08:52: Ukrayna ordusu: Hava savunma sistemimiz bir Rus uçağını düşürdü.

08:30: Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı.

08:25: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

08:09: Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan 'derhal' çıkmalarını istedi

08:07: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08:03: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

07:56: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.

07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.

07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.

07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.

06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.

06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.



İnsanlar büyük şehirlerden kaçıyor

'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.

06.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.

Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.

KİEV'DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

06.34: Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.

06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

06.00: Rusya-Ukrayna krizinde Son Dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri Operasyon kararı aldı.



PUTİN EMİR VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

PUTİN'DEN "SİLAHLARINIZI BIRAKIN" ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Bölgedeki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Putin, bu durum sonrasında özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdiğini dile getirdi:

"Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz."

BİDEN: DÜNYA RUSYA'DAN HESAP SORACAK

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatan Rusya'ya "ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. Dünya Rusya'dan hesap soracak" dedi.

RUSYA'NIN NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ OLDUĞU VURGUSU

Putin, olası kan dökülmesinin tüm sorumluluğunun tamamen Ukrayna yönetiminin olacağını ifade ederek, "Askeri alana gelince, modern Rusya, SSCB'nin çöküşünden ve nükleer potansiyelinin önemli bir bölümünü kaybettikten sonra bile bugün en güçlü nükleer güçlerden biridir. Ayrıca, en son silah türleri bakımından bir dizi alanda belirli avantajları vardır. Bu bağlamda, Rusya'ya doğrudan bir saldırının potansiyel bir saldırgan için yenilgiye ve korkunç sonuçlara yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.