‘Bölge istikrarına darbe vuruldu’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Askeri harekatın kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi sosyal ilişkilerde bulunduğumuzu Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Derin dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Dün Putin'le olan görüşmemizde de bunları ifade etmiştim. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz

OYUNLARI BERABER BOZACAĞIZ

Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşını kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Ana vatan, Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz. . PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını beraber bozacak, tuzaklarını başlarına geçireceğiz. Sizin arkanızda 85 milyon Türk milleti var. Bu gücü harekete geçirdiğimizde önümüzde hiçbir örgüt duramaz. Türkiye eski Türkiye değil. Artık herhangi bir vatandaşımızın, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var.

KÜLLİYE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

BAŞKAN Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi'ne başkanlık etti. Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

YÜKSELEN İSLAM VE TÜRK DÜŞMANLIĞI

YÜKSELEN İslam ve Türk düşmanlığı ile ilgili de konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: "Maalesef Avrupa tarihi ve güncel olarak her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişini engel olamayan bir coğrafyadır. 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Saldırıların yarısı camilerimize yöneliktir, bireylere yönelik kayıtlara geçmeyen çok sayıda taciz ve saldırı da meydana gelmiştir. Hak arama kültürü Avrupa'da da temel araçtır. Sadece Müslüman kimliği sebebiyle benzer saldırılara maruz kalan kardeşlerimizle dayanışma içinde olmalıyız."