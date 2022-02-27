NATO’nun dirilişi Putin’in işi

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda gözler kuşatma altındaki Kiev'e çevrilirken, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye başkentten güvenli çıkış için yardım teklif ettiğinin öne sürülmesi tepki ile karşılandı. Savaşıp direnmeyi tercih eden askeri kamuflaj elbiselerini giyip sokağa çıkan Zelenskiy'nin bu öneriyi reddetmesi Ukrayna milletinin Rus ordusuna karşı direncini tamamen artırdı.

'BANA CEPHANELİK LAZIM'

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, savaşın 3. gününde bomba bir iddia gündeme getirdi. YENİ ASIR'a konuşan Başbuğ, "NATO normalde Rus tehdine karşı kuruldu. Rusların karşısındaki en büyük blok NATO. Son zamanlarda NATO çöküşe başlamışken, dağılma konusu konuşulurken, Putin'in yaptığı saldırı ile NATO'yu yeniden dirilten bir örnek var karşımızda. Rusya neden kendisi için kurulan bir blok olan NATO yapısını yeniden diriltmeye kalktı. Bu da akıllara ABDRusya arasında kirli bir ittifak mı var sorusunu getiriyor. ABD ve Rusya, Suriye'de olduğu gibi kirli bir ittifak içinde mi bilinmez ama Biden ve Putin perde arkasında bir şeyler planladı ve bu senaryoyu da harekete geçirdi. ABD'nin Ukrayna liderini güvenli bölgeye alalım teklifi de bana göre bunun bir parçasıdır" dedi. Başbuğ, Zelenskiy'nin 'Bana cephanelik lazım, çıkış değil' diyerek öneriyi reddetmesi dünya basınını bomba gibi düştü. Zelenskiy'in kaçışı reddedip ölmek pahasına milleti ile savaşmak istemesi NATO liderlerini de uyandırdı" diye konuştu.

SUİKAST TİMLERİ KİEV'DE

ABD'nin, Zelenskiy ve ailesinin hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle böyle bir öneri getirdiğini söylemesinin NATO üyesi diğer ülkelerin de tepkisini çektiğini belirten Başbuğ sözlerine şöyle devam etti: "Ukrayna'yı ziyaret eden CIA direktörü de dahil, ABD'li yetkililerin Zelenskiy'yi birkaç haftadır hayatının tehlikede olduğu konusunda uyardığı biliniyor. İddiaya göre, o tarihteki istihbaratın Rus suikast timlerinin şimdiden Kiev'de olabileceğine işaret ettiği yönünde, bu gösteriyor ki Ukrayna lideri ve diğer üst düzey yönetim için suikast timleri Kiev'de devreye sokuldu" dedi.

'TEK HEDEFİ OLMALI'

Başbuğ, "Ukrayna'da Rusya ile ABD arasında bir kayıkçı kavgası mı var yoksa gerçekten bir gerilim mi yaşanıyor? Paralel devlet sadece Türkiye'ye özgü zannettik ama bu her devlette var. Bu yapılar kendi içinde bayrak, dil, din ve ırk farkı gözetmeden işbirliği içerisinde. Olaylara bu bakış açısıyla bakılırsa anlam kazanır. Bakamazsak eğer Suriye'deki ABD, Rusya işbirliğinin anlamını çözemeyiz. Bu açıdan bakıldığında Rusya'nın kendisi için kurulmuş NATO'yu, kendisine en büyük tehdit olarak görmesi lazım ve bunu yok etmek tek hedefi olmalı" dedi.

NATO neden tepki GÖSTERMEDİ?

"RUSYA dağıldıktan sonra kendi içinde dağılma noktasına gelen NATO, beyin ölümünü tartışırken, Rusya, Ukrayna'ya yaptığı saldırıyla NATO'ya can suyu verdi" diyen Coşkun Başbuğ, "Bu kasten mi yapıldı yoksa stratejik hata mıydı? Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Rusya'nın stratejik hata yapmayacağını düşünürsek kayık kavgası yürütüldüğü aşikardır. Biden yaptığı açıklamada; Rusya'nın aylardır bu saldırıya hazırlandığını iddia ediyor. Irak'ta kitle silahı var diye saldıran ABD ve NATO, madem aylardır bir hazırlık olduğunu biliyor neden Ukrayna'da böyle bir tepki göstermedi. Bunlar acilen cevaplanması gereken sorular. Bu sorular akıllara geldiğinde Rusya ve ABD arasında kirli bir ittifak mı var sorusu akla geliyor. Ben bu ittifakın olduğu kanaatindeyim" dedi.

FATİH ŞENDİL