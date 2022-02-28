CHP bu golü konuşuyor! Adaylığını istemedikleri isim kongreyi kazandı

CHP'de İzmir İl Başkanlığı'nın atadığı kayyum yönetimindeki ilçelerde kongreler başladı. Önceki gün yapılan Kınık kongresinde, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve üst yönetimine müthiş bir gol geldi. Deniz Yücel ve parti üst yönetimine rağmen aday olan İlçe eski Başkanı İsmail Yılmaz, seçimi açık ara kazandı.

İSTİFA ETTİRMİŞTİ

Yücel, 1 yıl önce İsmail Yılmaz'ı baskı yaparak istifa ettirdi ve ilçeye kayyum atandı. İlçe kongresi de Yılmaz'ın en güçlü aday olması nedeniyle iptal edildi. Ahmet Kanat başkanlığındaki geçici yönetim görevi sürdürürken, il başkanlığı Torbalı, Bayraklı ve Tire ile birlikte Kınık'ta da kongre kararı aldı. Adaylık için eski ilçe yöneticisi Salih Barut'un isminde karar kılındığı bildirildi. Uzlaşı mesaisi sürerken geçici yönetim kurulunda yer alan Nesrin Nalbant tepki gösterdi ve aday oldu. Uzlaşı bozulunca İl Başkanlığı ile ters düştükten sonra istifa eden İsmail Yılmaz da aday oldu. Seçim sonucunda Yılmaz kongreyi 71 oyla kazandı. Rakibi Nesrin Nalbant ise 14 oy aldı.

■ ERHAN GÜLENÇ