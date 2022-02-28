Kritik kabine toplantısı bugün! Rusya -Ukrayna savaşı masada

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Rusya'nın saldırısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.



Başkan Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ MASADA

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor. O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek. Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.



BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK

Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.