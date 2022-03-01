Darbelerin yarasını bıkmadan anlatalım

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "28 Şubat müdahalesinin 25. yıldönümünde bizi bir araya getiren Şule Yüksel Şenler Vakfı'na teşekkür ediyorum. Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'a, namlusu millete dönmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'na ve nice isimsiz kahramana teşekkür ediyorum" dedi.

Şule belgeselinde anlatıldığı gibi bağımsızlık mücadelesini verenler kadar aksini savunanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlar kıyamete kadar olacak. Bunlar böyle diye biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz. 28 Şubat aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştünü ispat etmiştir" diye konuştu.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

ŞULE Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya geldi. Babası Tahsin Bey, Sümer Fabrikası'nda görevli iken görevinden ayrılıp çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşti. Şenler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaokulu ikinci sınıfta bıraktı ve bir terzide çalışmaya başladı. Annesi Ümran Hanım kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kaldı.

Yazı hayatına başladığında 14 yaşındaydı. İlk öykülerini Safa Önal'ın çıkardığı 'Yelpaze' dergisine gönderdi ve 21 yaşında gazeteciliğe başladı. 1960 ihtilalinden sonra Adalet Partisi'ne katıldı. Genç bir gazeteciyken 1965 yılında tesettüre giren Şenler, Anadolu'da 'Başörtüsü seferberliği' adı altında konferanslar verdi. Şenler, başörtüsünü kendi üslubuyla bağlayarak gençlere de ilham kaynağı oldu. Daha sonra bu stilin adı 'Şulebaşı' olarak yayılmaya başladı.