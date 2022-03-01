Elektrik faturaları daha da düşecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, elektrik faturalarıyla ilgili beklenen müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulama da kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18' den 8'e düşürülmüştür. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak'' ifadelerini kullandı.

LİSANS ÖĞRENCİSİNE 1250 TL BURS

Konuşmasında bir müjde de öğrencilere veren Başkan Erdoğan, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir" dedi.

"MONTRÖ'YÜ KULLANMA KARARINDAYIZ"

5 bin Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz" dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Toprak bütünlüğünü her zaman destekliyoruz. Kendi çıkarlarımızdan elbette taviz vermeyeceğiz. Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz."