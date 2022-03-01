HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM 'de oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alındı.

HDP, raporun görüşmelerine geçilmeden, Anayasaya aykırılık iddiasıyla usul tartışması açılmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, tutumunda bir değişiklik olmadığını bildirdi ve görüşmelere devam edildi.

Açık oylamaya sunulan ilk rapor için 365 oy kullanıldı; 313 "kabul", 52 "ret" oyu kullanıldı ve Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

İkinci rapor üzerinde söz alan olmadı. Bu oylamada da 327 "kabul", 52 "ret" oyu ile Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.