‘Türkiye jeopolitik bir güce dönüşecek’

Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş ve Türkiye'nin bu süreçte izlediği strateji ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin yaptığı hamlelerle jeopolitik bir güce dönüşeceğini söyleyen Ağar, "Başkan Erdoğan daha önce 'Müttefiklerimiz bize ihanet ettikleri zaman, PKK ve FETÖ'yü bize karşı besledikleri zaman, özellikle darbe girişiminden sonra yapmış olduğumuz bütün harekatlarda terör örgütleri üzerinden ordumuzu bozguna uğratmaya çalıştıkları zaman ötekileştirdikleri, yalnızlaştırdıkları zaman ve bizim savunma sanayii başta olmak üzere onlara bütün bağımlılıklarımızı bize karşı silah olarak kullandıkları zaman biz Türkiye olarak bir karar verdik. Bundan sonra bir denge siyaseti ve stratejisi uygulayacağız. Kendi başımıza yükseleceğiz ve varolacağız' dedi. Bu süreç içerisinde biz Batı'dan kopmadık" diye konuştu.

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ERDOĞAN'IN KRİTİK CÜMLESİ

Türkiye'nin Batı'nın sopasını yemeye devam ede ede Rusya ile bir ilişki geliştirdiğini ve bunun yanında Ukrayna ile de bir ilişki geliştirdiğini dile getiren Ağar, "Bugün bizim karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit, bu savaşın sıcaklığı içerisinde nasıl kendi başına inisiyatif üretmeye çalışan Almanya ve Fransa'yı NATO üzerinden bir şekilde küresel imparatorlukları altına çektilerse ve çekmeye çalışıyorlarsa Türkiye de şu an aynı şeyle karşı karşıya" diye konuştu.

Bu noktada Başkan Erdoğan'ın çok kritik bir cümle kurduğunu ifade eden Ağar, "Dedi ki 'Biz ne Rusya'dan vazgeçeriz, ne de Ukrayna'dan.' Erdoğan son olarak Twitter hesabından da bir açıklama yaptı. 'Biz ne kadar zor olursa olsun buradan selametle çıkacağız ve üstüne biz yükselişe devam edeceğiz' dedi. Şimdi bu cümle çok büyük bir iddia. Yani Türkiye Atatürk'ten beri ilk defa 'Ben jeopolitik bir iddia ortaya koyuyorum' diyor ve ne olursa olsun ne kadar zorlukla karşı kalırsam kalayım bunu yapacağım. Bunun adı bir bağımsızlık ruhuyla bir jeopolitik güce dönüşmek" ifadelerini kullandı.

'NATO ÜYELERİNİN İHANETİ'

NATO ile var olan anlaşmayı da hatırlatan Abdullah Ağar, "Tamam NATO'yla bir anlaşma imzalamışız. Ama NATO üyesi müttefiklerimizin bize yaptığı ihanetin farkındayız. Bu ihanetle beraber biz burada bir ilişki geliştirdik. Şimdi bu ilişkiye bu savaşla beraber bir halel gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun adı ilkesel duruş. Uluslararası hukuka, hakkaniyete uygun bir duruş ortaya koyduk. Ama bu kolay mı, önceden denge siyaseti zordu. Şimdi zordan daha zor" dedi.

'TÜM TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELE'

AĞAR, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte ortaya koyduğu iradenin şu an savaş nedeniyle çok ciddi bir testten geçtiğini de kaydetti. Türkiye'nin bu testi geçmesi gerektiğini söyleyen Ağar, "Eğer bu testi geçemezsek bizi gömerler. Milletçe hiçbirimizi ayırmadan hep beraber içimizdeki ve dışımızdaki tehditlere karşı mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ