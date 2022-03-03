Kar tatili olan illerin listesi 3 Mart 2022.. Hangi illerde okullar tatil? Aralarında Ege illeri de var!

Kar yağışın etkili olduğu il ve ilçelerde eğitim ile ilgili Valilik'lerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel izinli sayılacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03.03.2022 Perşembe günü bir gün süreyle;

Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

ISPARTA

Isparta'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

UŞAK

Uşak'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Banaz ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, ana arter ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Banaz Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

KONYA

Konya'nın 10 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİNOP

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.

MUĞLA

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün (3 Mart perşembe) ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçedeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

BURDUR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur'da okullar 1 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 02.03.2022 tarihinden itibaren yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı İl genelinde 03.03.2022 tarihinde; Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ara verilmesine,

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete 1 gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının (ebeveynlerinden birinin) 1 gün idari izinli sayılmasına, Yukarıda belirtilen hususun uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

KONYA

Konya'nın 7 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 1 gün yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı ve Hüyük'te yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.