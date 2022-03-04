Proje ittifakının derdi millet değil

AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklendi. "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim yeri gösterecektir" diyen Erdoğan, 28 Şubat ittifakının sandığa gömüleceğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında şu sözlere yer verdi: "İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları gözleri umut ve sevinçle parlayan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlatacaktır. Gönlü kazanılmadık tek bir insanımızı bırakmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum. Sizlerdeki bu azim, bu kararlılık bu birlik ve beraberlik daim olduğu sürece ne bu davanın ne de AK Parti'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim yeri gösterecektir."

BİZ MİLLETİMİZLE YÜRÜDÜK

"Ülkenin milli iradenin en güçlü sürdüğü dönem bizim dönemimizdir. Uzun süre bunalan milletimiz, AK Parti ile çıkış yolu gözetmiştir. AK Parti'yi millet kurmuş, iktidara millet taşımıştır. AK Parti'nin vesayetle, darbecilerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır. Yürüyeceksin, milletin arkandan yürüyecek. Biz milletle yürüdük. O malum çevrelerle değil. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakma ve bu mücadelemizi milletimizin desteğiyle sonuca ulaştıracağız. Diyorlar ki; 'AK Parti'de gençlik yok' Siz arayın bulursunuz. Gençlik burada. AK gençlik, AK kadınlar gümbür gümbür geleceğe yürüyor."

DÜŞTÜKLERİ DURUMA BAKIN

"Teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlere yönelik çok daha fazla gayret, çok daha fazla çalışma bekliyoruz. İşte Rusya- Ukrayna arasındaki gelişmeleri görüyorsunuz dimi. Düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde 2 yol var. Birincisi ülkemizin büyük emekler, gayretlerle geldiği yeri, dünyanın en büyük ekonomileri, askeri güçleri arasına girerek taçlandırmaktır. İkincisi 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, kaos dönemlerine geri dönmektir."

DİŞE DOKUNUR BİR ŞEY YOK

"28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler, o masaya oturtma cesareti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin meseleleri konusunda dişe dokunur tek şey ortaya koyamıyorlar. Bunların bir araya gelme gayreti ülkenin sorunları çözmek, kalkınmayı hızlandırmak değildir. Bunların tek derdi ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamak. Ama siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır, hatta tehdittir. Milletimiz bulduğu her fırsatta bu projeleri çöpe atmış, beklentilerine hedeflerine uygun istikamete çevirmiştir. İnşallah bu seferki proje de sandığa gömülecektir. Türkiye'nin virüs siyasetiyle, uzaktan kumandayla yönetilemeyecek bir ülke olduğunu dost, düşman herkes görecek."

BASKAN ERDOGAN'DAN MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT

BAŞKAN Erdoğan'ın önceki gün vekillerle yaptığı toplantıda elektrik ve gaz faturaları ile ilgili konular gündeme geldi. Erdoğan'ın, vatandaşın rahatlaması için bir dizi adım attıklarını, bütçe imkanları çerçevesinde yeni çalışmaları da gündeme getirebileceklerini söyledi. Erdoğan vekillere "Yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatın" talimatı verdi.