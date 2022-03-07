Kadına şiddetle mücadele paketi 8 Mart’ta Meclis’te

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kadına karşı şiddetle mücadelede yeni reform paketi ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin detaylarını anlattı.

Bozdağ, kadına şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan yeni reform paketiyle bütün kadınlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağını ve caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli düzenlemeleri içeren paketin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Meclis'e sunulabileceğini bildirdi.