Kınık’tan sonra Deniz Yücel’e 2. gol Tire’den

CHP İzmir Tire İlçe Kongresi'nde, adaylardan Nejat Bozkurt, İl Başkanı Deniz Yücel'in desteklediği ilçe örgütünün geçici yönetim başkanı Şenol Sardoğan'a şans tanımadı. CHP İl Yönetimi'nin desteklediği Sardoğan sandıktan çıkamadı. Kongrede Kayyum Başkan Sardoğan beyaz liste ile eski İlçe Başkanı Nejat Bozkurt mavi liste ile yarışa girdi. Seçimi Yücel'in geçtiğimiz aylarda görevden aldığı eski İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın da desteklediği Nejat Bozkurt kazandı. Deniz Yücel, geçtiğimiz günlerde Kınık'ta da daha önce istifa ettirdiği, hatta tek aday olduğu için daha önce kongre iptal ettiği İsmail Yılmaz'ın seçilmesiyle ilk golü yemişti. Tire'deki bu seçim de kulislerde "Deniz Yücel ikinci golü yedi" şeklinde değerlendirildi.

■ NADİR UYSAL