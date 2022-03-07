Ölüm kıskacı

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan Yeni Asır'a çarpıcı değerlendirmeler geldi. Başbuğ, Rusya'nın Ukrayna'yı adeta doğu, kuzey ve güneyden ölüm kıskacına aldığını ve bu kıskacın en son başkent Kiev'de kapatılmak istendiğini söyledi.





TATBİKAT YALANI

Rusya'nın ilk saldırıyı Doğu'dan kendisine yakın coğrafyadan başlattığını kaydeden Başbuğ, "Ölüm kıskacını şekillendirmek için ikinci hamleyi Belarus'tan yani Kuzey'den yaptı. Önceleri tatbikat yalanıyla dünyayı kandıran Putin buradan ve Odesa'ya güneyden başlattığı harekatla kıskacın ayaklarını oluşturdu. Daha sonra doğudaki bacak daha hızlı ilerledi ve orada ciddi hakimiyet sağlayan Putin ardından kuzeyden Harkov'dan çok deneme yapmasına rağmen buradaki kıskacın bacağını Kiev'le birleştiremedi. Bunun üzerine güneye yönelen Rusya güçleri güneyde Herson'da kontrolü sağlayarak bu kıskaçtaki en büyük hamleyi yaptı" dedi.

Başbuğ, "Rusya ilk saldırıyı doğudan kendisine yakın coğrafyadan başlattı.İkinci hamleyi Belarus'tan yani kuzeyden yaptı. Güney'de Herson'da kontrolü sağladıktan sonra Odesa'ya yöneldi. Orayı da aldığı takdirde kıskacın güney bacağını da tamamlamış olacak. Sonra bu kıskaç Kiev'e doğru kapanacak. Kiev, Harkov ve Odesa düşerse Ukrayna düşer" dedi.

38 ÇOCUK ÖLDÜ 71 ÇOCUK YARALANDI

TÜM dünyanın tepkisini çeken Rus saldırılarına ilişkin ürküten rakamlar Ukrayna parlamentosu Rada'nın İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova'dan geldi. Denisova, 11 gün boyunca Rus saldırılarıyla ilgili rakamlar aktararak, "6 Mart 2022 günü saat 12.00 itibariyle, Rus işgalinin başlangıcından bu yana, Ukrayna'da 38 çocuk öldürülmüş ve 71 çocuk yaralanmıştır. Sayı hakkında şu anda kesin bir bilgi vermek mümkün olmadığı için bu veriler kesin değildir" dedi.





BU KEZ TATİL İÇİN DEĞİL SIĞINMAK İÇİN GELDİLER

Kuşadalı turizmciler, her yıl turist olarak karşıladıkları Ukraynalıları bu kez savaş nedeniyle misafir etti. Ülkelerindeki savaştan kaçan aralarında kadın ve çocukların olduğu 97 Ukraynalı, Kuşadası'ndaki iş insanları ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde uçakla Türkiye'ye getirilip ilçedeki otellere yerleştirildi. Ukraynalılar, savaş bitene kadar otellerde misafir edilecek.



HARKOV'DA PAZAR ALANI VURULDU

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Kiev'den sonra en fazla istediği şehirlerden biri olan Harkov, önceki gece saatlerinde de bombalandı. Novoaltaysk'de bulunan bir pazar yerinin vurulmasının ardından pazarda bulunan mağazalar harabeye döndü.





'11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ'

UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat- 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



'1,5 MİLYON MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ'

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi. 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi" ifadesini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ/ KAZIM YÖRÜKÇE