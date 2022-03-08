Ankara’da diplomasi trafiği

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini bu hafta da sürdürecek. Rusya ile Ukrayna arasında barış yolunu bulmak için büyük çaba sarf eden ve sürekli ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk olarak bugün İsrail Devlet Başkanı İsaac Herzog'u ağırlayacak.

Erdoğan'ın davetine icabetle bir devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Herzog'un iki günlük ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

KOMŞU'DAN ZİYARET

UKRAYNA'DAKİ son durum hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Erdoğan'ın bu haftaki ikinci önemli ziyaretçisi ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis olacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı. Miçotakis'in Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a geleceği, ardından da iki liderin Pazar günü birlikte öğle yemeği yiyeceği belirtiliyor. Görüşmede ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak.

ERDOGAN'DAN 14 GÜN İÇİNDE 22 KRİTİK GÖRÜSME

22 Şubat tarihinden bu yana dünya liderleriyle 19 görüşme yapan Başkan Erdoğan, barış için en çok çabalayan isimlerin başında geldi. Rus mevkidaşı Putin'e barış için çağrıda bulunan Erdoğan, tüm liderlere de her seferinde barış için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.