Dünyanın gözü Türkiye’de olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky olmak üzere pek çok lider ile yaptığı barış diplomasisi sonuç verdi. Erdoğan'ın son günlerde önce Zelenskiy, ardından da Putin ile görüşmesi sonrası iki ülkenin Antalya'da düzenlenecek Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesi ihtimali güçlenmişti.

KALICI BARIŞ ÇABASI

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'daki foruma katılım çağrısı Rus yetkililer tarafından olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Görüşmede, "taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak iradenin artırılması hususunda mutabık kalındığı" açıklanırken, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Diplomatik çabalar sonucu ateşkes ilanının ardından iki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili ise, "12 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Hem Ukrayna içindeki insanlara hem de komşu ülkelere geçen insanlara yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Saldırının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 görüşme gerçekleştirdi, ben de 40 görüşme yaptım. Kuleba ile 6, Lavrov ile 4 kez telefonla görüştüm. Öncelikli amacımız çatışmaların durdurulması" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN POLİTİKASI

Türkiye, bu süreçte izlediği "barış yolu" diplomasisiyle dünyaya örnek oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde savaşın kritik dönemlerinde yürütülen politika, krize tek yanlı bakan ülkelere ders oldu. Türkiye hem Rusya'nın Kırım ilhakını ve Ukrayna'ya açtığı savaşı kınadı, hem de Rusya'ya yaptırım uygulamadı. Türkiye'nin ne Ukrayna ne de Rusya ile bağlarını koparamayacağını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasında yürütmesi çok zor bir denge politikası kurdu. Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamaya koydu ve NATO müttefiklerinin övgüsünü aldı.

ABD'DEN ÖVGÜ

TÜRKİYE'NİN S400'leri almasıyla Türkiye'ye karşı oldukça eleştirel bir tavır takınan Amerikan siyasilerinin Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri Türkiye'ye karşı olumlu mesajlar vermesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurgulaması sebebiyle "Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği güçlü destek için teşekkür ederim" dedi. Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio Türkiye'nin SİHA'larını överken, ABD'nin cumhuriyetçi ve demokrat siyasetçileri de Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulama kararı alan Türkiye'yi alkışladı.