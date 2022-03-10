Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında Çankaya’da kritik toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve görüşmeleri devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. Aliyev, daha sonra Başkan Erdoğan ile görüşmek için Çankaya'ya geçti. İkili saat 14.30'da basına kapalı bir şekilde görüşmeye başladı.

ALİYEV'DEN TÜRKİYE ZİYARETİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Rusya-Ukrayna svaşını görüşmek için Ankara'ya geldi.

Erdoğan ve Aliyev, Çankaya'da kritik konuları masaya yatırıyor. Görüşme 14.30'da başlarken, hala devam ediyor.