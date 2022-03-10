Marmara kar baskınına hazır

MARMARA Bölgesi'nde beklenen kar yağışı dün tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da tüm eğitim kurumları, 14 Mart'a kadar valilikler tarafından tatil edildi. Ayrıca İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin bugün idari izinli sayılmalarına karar verildi. Yalova Valiliği ise olumsuz hava şartlarına yönelik tedbir kararları açıkladı.

SÜRÜCÜ KURSLARI KAPALI

İSTANBUL Valiliği, kent genelindeki yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yarın (bugün) İstanbul için 'Turuncu' alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarının faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ise, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" mesajını paylaştı.