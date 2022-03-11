Aliyev’den Erdoğan’a ziyaret

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı. Havalimanı'ndan çıkan Aliyev, Türk heyet ile birlikte Çankaya Köşkü'ne geçti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Azeri mevkidaşını kapıda karşıladı. Düzenlenen karşılama töreninin ardından iki lider basın mensuplarına poz verdi. İçeri geçen Erdoğan ile Aliyev, burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya ile Ukrayna arasında barış yolunu bulmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan'ın Ankara'daki kabulleri de sürüyor. Dün Aliyev ile bir araya gelen Erdoğan'ın başkentteki diplomasi trafiği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ziyaretleri ile sürecek. Başkan Erdoğan'ın bu görüşmelerin yanı sıra Antalya'daki Diplomasi Forumu'na da katılım göstermesi bekleniyor.