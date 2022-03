Başkan Erdoğan Diplomasi Forumu’ndan dünya ülkelerine mesaj verdi: Barışın dünyasını kurmalıyız

Dünyanın gözü, Antalya Diplomasi Forumu'na çevrildi. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının savaştan sonra ilk kez buluşmasına ev sahipliği yapan kritik forumun resmi açılışı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Verilen diyalog ve dayanışma mesajlarının foruma çok önemli anlam kattığını ifade eden Erdoğan, "Bilimde, teknolojide, tarımda, sanayide ve ulaşımda yaşanan onca ilerlemeye rağmen insanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme kavuşturamadığımızı görüyorum. Terörizm, açlık, yoksulluk, kıtalar arasındaki adaletsizlik, sıcak çatışma ve iç savaşlar, iklim değişikliğinin yol açtığı çevre felaketleri küresel gündemin en üst sıralarında yer almayı ne yazık ki sürdürüyor. Ekonomiler büyürken, gökdelenler yükselirken, belli başlı ülkeler günden güne zenginleşirken istatistikler bize daha müreffeh dünya resmi çizerken maalesef hemen yanı başımızda çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor. Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın hayatına mal oluyor. Söndüremediğimiz her yangının, durduramadığımız her çatışmanın eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, yakacağını bilmeliyiz. Bu acı gerçeğe Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Libya'da, Arakan'da ve daha birçok kriz bölgesinde şahit olduk" dedi.

"KIRIM'A SES ÇIKARILSAYDI"

Ukrayna'daki krizden önce yine aynı bölgedeki Kırım'ın işgal edilmesi konusuna değinen Başkan Erdoğan, "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyor. Adalet yer kürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümünde geçersiz mi?" diye konuştu. Ukrayna'da 2,5-3 yaşlarındaki minik bir çocuğun polis olan babasının kucağında ağladığı görüntüleri anlatan Erdoğan, "O polisin görevi ağlayan çocuğunu susturmak mı yoksa terörle anarşiyle mücadele etmek mi? Dünya buna mı mahkum? Biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. Silahlar susmalı. Gelinen aşamada yangına körükle gitmenin, ateşe benzin dökmenin kimseye faydası olmayacak" açıklamasını yaptı.

'YENİ HÜLAGÜLER İSTEMİYORUZ'

Erdoğan, konuşmasında Batı ülkelerinin Rus vatandaşlarına karşı uyguladığı faşist yaptırımlara da değindi. Başkan Edoğan, "Bakıyorsunuz Almanya'da bir orkestra şefi Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Bir başka Avrupa ülkesinde dünyaca meşhur Dostoyevski yayınları yasaklanıyor. Biz bunu neye benzetiyoruz biliyor musunuz: Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagüler istemiyoruz" dedi.

75 ÜLKE ÜST DÜZEY TEMSİL EDİLİYOR

Başkan Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir konuşma yaptı. 17 ülke ve devlet başkanı, 80 bakan başta olmak üzere 75 ülkeden katılımcıyı bu salonda harekete geçirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünyadaki devletlerin 3'te 1'inden fazlası burada en üst düzeyde temsil ediliyor. Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor. Antalya Diplomasi Forumu'na baktığımızda burası sanki Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor. Antalya'da birleşmiş zihinler ortamı oluşuyor. Sorunlarımızı zihinlerimizde çözmeden birlikte hareket edemeyiz" dedi. Açılışta BM Genel Sekreteri Guterres de videokonferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Guterres, diplomasinin önemine dikkat çekti.