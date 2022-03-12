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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul etti.