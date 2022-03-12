Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Caferoviç ve Dodik ile görüştü.
Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan sonrasında "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Petkov ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile görüştü.