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Haberler Gündem Harris’in tavırlarına tepki

Harris’in tavırlarına tepki

12.3.2022

Harris’in tavırlarına tepki

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Polonya ziyaretindeki tavırları büyük tepki çekti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısında konuşan Harris'in mültecilerin oldukça zor durumda olduklarının altının çizildiği konuşma esnasında kahkaha atması tüm dünyayı şoke etti. "Yardıma ihtiyacı olan bir dost, gerçek bir dosttur" diyerek kahkahalarla Polonyalı lidere dönen Harris, soruyu da onun cevaplamasını sağladı. Bu anlar soğuk duş etkisi yaratırken, sosyal medyadan binlerce tepki geldi. İnsanlar Harris'in tavırlarını sert bir dille eleştirirken, Ukrayna lideri Zelenski'nin eski basın sözcüsü Iuliia Mendel de Kamala Harris'in bir sonraki ABD Başkanı olması bir trajedi olur" ifadelerini kullandı.

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