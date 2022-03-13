Barış için Antalya’da yoğun diplomasi turu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgali sona erdirmek için girişimlerini sürdürüyor. Savaşın başladığı günden bu yana çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleştiren ve bunun sonucunda savaşın taraflarının dışişleri bakanlarını Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda buluşturmayı başaran Başkan Erdoğan'ın bu çabası dünya genelinde büyük takdir gördü. Erdoğan, barış yönündeki girişimlerini ve yoğun diplomasi turunu dün de sürdürdü.

HEYETLER DE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan'ın NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde temasları konakladığı otelde gerçekleşti. Erdoğan'ın ilk görüşmesi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile oldu. Başkan Erdoğan, ardından Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'u kabul etti. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu. Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Gine Bissau Cumhurbaşkanı Amaro Sissoco Embalo ile yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

ÇAVUŞOĞLU FORUMDA

ANTALYA Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini, Azerbaycan'ın da Türkiye'yle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine destek verdiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Bakan Çavuşoğlu ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından birlikte açıklama yaptı. Son derece verimli bir görüşme olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. İlişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilciler görevlendirdik. Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Mirzoyan da Çavuşoğlu'na daveti için teşekkür ederek, "Bu davetin olumlu sinyal olduğunu düşünüyorum. Görüşmemizde ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecinin devamı konusunda mutabık kaldık. Barışı ve refahı tesis etmek için Ermenistan da hazır" diye konuştu.