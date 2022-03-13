‘Hak ve meşruiyet zemininde buluşmalıyız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda 'Yumuşak Güç Yoluyla Dayanışmayı Güçlendirmek ve Barışı Teşvik Etmek' başlıklı panelde konuştu. Panele, Erdoğan'ın yanı sıra Crans Montana Forumu İcra Başkanı Jean-Paul Carteron, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Afrika Birliği Komisyonu Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop da katıldı.

YIKIM VE ACILARIN ÜZÜNTÜSÜ VAR

Barış hakkındaki istişarelerin, Ukrayna'daki sıcak çatışmaların doğurduğu yıkım ve acıların üzüntüsü içinde gerçekleştirildiğini belirten Emine Erdoğan, "Evlatlarını çatışmalarda konuş- kaybeden annelerin yakarışları dünyanın her tarafında yankılanıyor. Ailelerin parçalandığına şahit oluyoruz. Sevdiklerini geride bırakarak vatanını terk etmek zorunda kalan insanların, kederli bakışları maalesef içimizi dağlıyor. Barış umudunu canlı tutmak ve barışa yönelik gayretimizi artırarak el ele vermek zorundayız. Böyle bir iklimde yumuşak gücün paha biçilmez değerinin daha da belirgin olduğu noktasında hemfikir olduğumuza inanıyorum. Yumuşak güç kaba kuvvetle değil, hak ve meşruiyet zemininde buluşmaktır" dedi.

Savaşların sivil altyapıya olduğu kadar kültürel hazinelere ve tabiata da büyük zarar verdiğini de belirten Emine Erdoğan, "Hayvanlar da en az insanlar kadar yuvasız kalıyor, yerlerinden ediliyor, ölüyor ya da sakatlanıyor" ifadelerini kullandı.