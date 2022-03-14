Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz’u kabul etti

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Scholz, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandıktan sonra Anıtkabir'e geçti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Scholz, çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Scholz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, "Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip" yazdı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Scholz, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine sunan Erdoğan ve Scholz, Türkiye ve Almanya bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.